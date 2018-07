Nürnberg (dpa) - Unter großem Medienandrang hat am Freitag in Nürnberg der Prozess um Millionenzahlungen des Solarkraftherstellers Solar Millennium an seinen früheren Chef Utz Claassen begonnen.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth muss dabei im Kern klären, ob Claassen die 2010 bei seinem Antritt kassierten 9,2 Millionen Euro wegen seines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Erlanger Unternehmen zurückzahlen muss. Claassen bestreitet dies und möchte zugleich die Rechtswirksamkeit seiner Kündigung feststellen lassen.

Die Solar Millennium-Führung hat dagegen eine sogenannte Widerklage eingereicht, mit der sie zugleich eine Vorauszahlung von 93 500 Euro von Claassen zurückfordert.

Solar Millennium im Internet