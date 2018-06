München (SID) - Der deutsche Radprofi Robert Förster hat beim US-Rennstall UnitedHealthcare einen neuen Ein-Jahresvertrag unterschrieben. Der gebürtige Markkleeberger holte in dieser Saison bisher fünf Tagessiege und eine Reihe an Podiumsplatzierungen. "Ich bin sehr glücklich, weiter in diesem Team zu fahren. Das war bisher ein gutes Jahr für mich", sagte Förster.

Mike Tamayo, Manager des Pro-Continental-Teams, ergänzte: "Robert ist für uns eine tolle Verstärkung. Wir sind sehr froh, ihn behalten zu können". Seine bislang größten Erfolge fuhr der 33 Jahre alte Sprinter mit Etappensiegen beim Giro d'Italia (2006, 2007) und der Vuelta (2006) ein.