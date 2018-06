Wevelgem (SID) - Ex-Zeitfahrweltmeister Bert Grabsch hat eine neue sportliche Heimat: Der Wittenberger wechselt wie vor ihm bereits die deutsche WM-Hoffnung Tony Martin von HTC-Highroad zum fusionierenden Radteam Omega Pharma-QuickStep. Das gab der belgische Rennstall am Freitag bekannt. Neben Grabsch verlässt auch der Tscheche Frantisek Rabon HTC-Highroad, das sich zum Saisonende auflöst, in Richtung Omega Pharma-QuickStep. Beide unterschrieben einen Zweijahresvertrag.

"Beide sind fantastische Zeitfahrer und großartige Tempomacher, die wertvolle Führungsarbeit verrichten können", sagte Teammanager Patrick Lefevre.

Seine Klasse im Kampf gegen die Uhr will Grabsch schon am kommenden Mittwoch beim WM-Einzelzeitfahren über 46,4 km in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen unter Beweis stellen. "Ich bin überzeugt, mich mit der Vuelta sehr gut vorbereitet zu haben", teilte Grabsch auf seiner Homepage mit.

Der viermalige deutsche Meister im Zeitfahren hatte 2008 bei der WM im italienischen Varese in seiner Spezialdisziplin triumphiert. In diesem Jahr gilt aber sein alter und neuer Teamgefährte Martin (Erfurt) als Topfavorit auf den Titel.