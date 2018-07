Inhalt Seite 1 — Husarenritt zu WM-Gold: Arndt «super happy» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kopenhagen (dpa) - Judith Arndt hat bei der Rad-WM in Kopenhagen Wind und Wetter getrotzt und mit einer famosen Fahrt die Goldmedaille im Einzelzeitfahren gewonnen. Die Leipzigerin war über 27,8 Kilometer auf regennasser Straße unbezwingbar und feierte ihren ersten WM-Titel im Kampf gegen die Uhr.

«Ich bin super happy, denn ich habe diese Medaille so lange gejagt», jubelte die 35-Jährige, nachdem sie auf dem anspruchsvollen Kurs in der dänischen Hauptstadt Linda Melanie Villumsen aus Neuseeland und die britische Titelverteidigerin Emma Pooley auf die Plätze verwiesen hatte.

Die zweite Deutsche, Ina-Yoko Teutenberg, wurde bei ihrem ersten WM-Einsatz im Zeitfahren Elfte. Das erste WM-Gold im Zeitfahren für Deutschland hatte 2007 Hanka Kupfernagel geholt. Nach ihrem WM-Titel 2004 im Straßenrennen gelang Arndt der zweite große Triumph - der in ihren Augen mindestens ebenso viel wert ist wie die Premiere in Verona vor sieben Jahren. «Das ist schwer zu sagen», meinte sie, angesprochen auf den Stellenwert dieser Medaille, die sie dreimal verpasst hatte. «Aber ich habe es so lange versucht, und endlich hat es geklappt.»

Im Ziel vor dem Kopenhagener Rathaus war der völlig erschöpften Arndt Teamkollegin Teutenberg als erste Gratulantin um den Hals gefallen. Die Siegerin konnte sich nach einer beeindruckenden Energieleistung und einer Zeit von 37:07,38 Minuten kaum noch auf dem Rad halten. 21,73 Sekunden nahm sie Villumsen im Ziel ab.

«Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin», jubelte sie, als sie wieder bei Puste war. Mit wässrigen Augen nahm Arndt danach das begehrte Regenbogen-Trikot entgegen, als die Nationalhymne erklang, floss auch die eine oder andere Träne.

Die Leipzigerin war als Vorletzte auf die Strecke gegangen, zu einem Zeitpunkt, als die Straße schon längst nicht mehr trocken war. «Am Anfang bin ich noch ein bisschen vorsichtig gefahren besonders in den Kurven, dann wurde die Straße aber trockener, und ich konnte mehr riskieren», sagte die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Athen 2004. Damals war Arndt mit Verbandsfunktionären heftig aneinander geraten, als sie im Ziel mit einer obszönen Geste ihre Meinung über angebliche Fehlbesetzungen im Team kundtun wollte.

Nach ihrem verhaltenen Start legte die routinierte Fahrerin ein beeindruckendes Tempo vor, war stets mit der Spitze gleichauf und zündete dann den Turbo. «Ich habe dann gemerkt, dass ich fast alle Kurven Vollgas fahren kann», erklärte Arndt.