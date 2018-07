Champéry (SID) - Die deutsche Cross-Country-Staffel hat bei der Mountainbike-WM in Champéry/Schweiz eine Medaille verpasst. In der Besetzung Manuel Fumic (Kirchheim-Teck), Christian Pfäffle (Neuffen), Olympiasiegerin Sabine Spitz (Niederhof) und Marcel Fleschhut (Freiburg) erreichte das Team Rang fünf. Gold ging an Frankreich vor Gastgeber Schweiz und Italien.