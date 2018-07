Köln (SID) - Angeführt von Top-Sprinter André Greipel und Zeitfahrspezialist Tony Martin geht der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Kopenhagen (19. bis 25. September) an den Start. Der BDR nominierte am Montag sein Aufgebot für die Wettkämpfe in Dänemark. Die endgültigen Starter werden erst vor Ort festgelegt.

In den Straßenrennen setzt der Verband vor allem auf die Sprinter und hat Greipel im Profirennen zum Kapitän ernannt. Der gebürtige Rostocker, der bei der Tour de France 2011 eine Etappe gewann, wird sich dabei erneut mit dem britischen Ausnahmesprinter Mark Cavendish auseinandersetzen müssen. Beim BDR glaubt man fest an einen Erfolg Greipels. "Er bringt viel Erfahrung mit und kann alle schlagen", sagte Vize-Präsident Udo Sprenger.

Im Zeitfahren geht der Cottbuser Martin als große Medaillenhoffnung ins Rennen. Der 26-Jährige gilt nach seinen fulminanten Zeitfahr-Siegen bei der diesjährigen Tour und der Vuelta 2011 als Mitfavorit. In den Wettbewerben der Frauen setzt Bundestrainer Thomas Liese auf die Zeitfahrqualitäten von Judith Arndt und die Endschnelligkeit der deutschen Straßen-Meisterin Ina-Yoko Teutenberg, die mit einer Medaille ihre erfolgreiche Saison krönen würde.