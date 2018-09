Kopenhagen (SID) - Am Rande der Straßenweltmeisterschaften in Kopenhagen hat der Radsport-Weltverband UCI die WM 2015 in die USA nach Richmond vergeben. Die Hauptstadt des Bundesstaates Virginia setzte sich gegen Muscat im Sultanat Oman durch. Zum ersten Mal seit 1986, als die Titelkämpfe in Colorado Springs ausgetragen wurden, findet die Straßen-WM damit in den USA statt.

Im kommenden Jahr hat der deutsche Zeitfahrweltmeister Tony Martin (Cottbus) im niederländischen Limburg die Chance, seinen Titel zu verteidigen. 2013 zieht der Tross weiter nach Florenz, ehe 2014 im spanischen Ponferrada gefahren wird.