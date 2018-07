Washington (dpa) - Ein inaktiver US-Forschungssatellit könnte schon bald auf die Erde stürzen. Man gehe davon aus, dass der defekte Satellit UARS in den Tagen um den 24. September in die Erdatmosphäre eintrete, hieß es in einer Mitteilung der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Dabei werde das mehr als sechs Tonnen schwere Stück Weltraummüll zwar auseinanderbrechen, aber nicht alle Teile würden in der Atmosphäre verglühen. Russische Medien spekulieren, dass die Hauptstadt Moskau in der «Risikozone» liegen könnte, in der der Satellit von der Größe eines Schulbusses heruntergehen könnte.

