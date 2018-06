Bled (dpa) - Der Deutschland-Achter hat seine historische Siegesserie fortgesetzt und bei der Ruder-WM den Titel-Hattrick perfekt gemacht. Im Finale der Weltmeisterschaft auf dem Bleder See gewann das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes wie schon in den vergangenen beiden Jahren WM-Gold. Die seit nunmehr 30 Rennen ungeschlagene Crew um Schlagmann Kristof Wilke verwies die Konkurrenz aus Großbritannien und Kanada in souveräner Manier auf die Plätze.

