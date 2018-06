Hamburg (dpa) - Für die zum Verkauf stehende Hamburger Traditionswerft Blohm+Voss soll es mit dem Bremer Familienunternehmen Lürssen einen neuen Interessenten geben. Zu einem entsprechenden Bericht des «Hamburger Abendblatts» wollten sich die Unternehmen bis zum Nachmittag nicht äußern.

Bislang gehört die Hamburger Werft noch zum Düsseldorfer Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp. Dieser will sich aus dem Schiffbau weitgehend zurückziehen. Verhandlungen zwischen ThyssenKrupp und dem arabischen Werftunternehmen Abu Dhabi Mar über eine Übernahme des zivilen Schiffbaus von Blohm+Voss waren im Juni nach mehr als eineinhalbjähriger Dauer gescheitert. Auch aus einer Kooperation im militärischen Schiffbau wurde nichts. Seither verhandelte ThyssenKrupp nach eigenen Angaben mit einem nicht näher genannten britischen Finanzinvestor.

Lürssen ist einer der erfolgreichsten deutschen Anbieter von Großjachten, baut aber auch Marineschiffe und Spezialtransporter wie Forschungs- und Vermessungsschiffe. Blohm+Voss betreibt ein erfolgreiches Reparaturgeschäft und den Maschinenbau für Schiffe.

Beim Bau von Fregatten und Korvetten arbeiteten Blohm+Voss und Lürssen regelmäßig zusammen, schrieb die Zeitung. Lürssen setzte dem Bericht zufolge zuletzt mit 1500 Mitarbeitern rund 700 Millionen Euro im Jahr um. Blohm+Voss beschäftigt insgesamt 1900 Mitarbeiter, davon 1700 in Hamburg. Nach früheren Angaben hat ThyssenKrupp in seinem Werften-Geschäft in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2010/11 (30.9.) schwarze Zahlen geschrieben. Der hoch verschuldete Industriekonzern soll durch den Verkauf von Unternehmensteilen mit einem Umsatz von zusammen rund zehn Milliarden Euro wieder auf Kurs kommen.