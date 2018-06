Mexiko-Stadt (dpa) - Bei einem Bootsunglück in Mexiko sind sechs Menschen ums Leben gekommen und sechs andere verletzt worden. Unter den Toten sind drei Kinder im Alter von 6, 10 und 14 Jahren. Sie hätten in einem Ausflugsboot gesessen, das auf einem See von einem Schnellboot gerammt wurde, heißt es vom Zivilschutz. Das Unglück ereignete sich in Valle de Bravo, rund 150 Kilometer südwestlich von Mexiko-Stadt.

