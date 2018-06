Winnenden (dpa) - Schüler und Lehrer sind zweieinhalb Jahre nach dem Amoklauf in Winnenden in die Albertville-Realschule zurückgekehrt. Die Schule ist umgebaut worden. Der erste Schultag begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst und einer Versammlung in der neuen Aula. Die Grundstimmung sei positiv, sagte Schulleiter Sven Kubick. In der Schule waren am 11. März 2009 acht Schülerinnen, ein Schüler sowie drei Lehrerinnen von einem ehemaligen Schüler erschossen worden. Die Schule war danach umgezogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.