Tel Aviv (dpa) - Der israelische Vize-Ministerpräsident Dan Meridor sieht den Sturm auf die Botschaft in Kairo als «Angriff auf den Frieden zwischen Israel und Ägypten und die Stabilität in Nahost». Meridor sagte dem israelischen Rundfunk am Sonntag, es handele sich um einen «schwerwiegenden Vorfall».

Tausende Ägypter hatten sich am Freitag an der Erstürmung der israelischen Botschaft in Kairo beteiligt. Bei den schweren Ausschreitungen wurden nach offiziellen Angaben drei Ägypter getötet und mehr als 1000 verletzt. Meridor sagte, Israel habe sich auf ein solches Szenarium vorbereitet. Ungeachtet des schlimmen Vorfalls sei es weiterhin im Interesse Israels und Ägyptens, an dem Friedensabkommen festzuhalten.

