Köln (SID) - Titelverteidiger Timo Boll steht an der Spitze des deutschen Aufgebots für die Europameisterschaften in Danzig. Bei den Titelkämpfen in Polen (8. bis 16. Oktober) wird Boll, der mit insgesamt 13 EM-Titeln Rekordchampion ist, im Einzel und mit der Mannschaft antreten, auf den Doppelwettbewerb verzichtet der 30-Jährige.

Neben Boll (Düsseldorf) wurden dessen Vereinskollegen Patrick Baum und Christian Süß sowie Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Russland), Bastian Steger (Saarbrücken) und Ruwen Filus (Hanau) nominiert. Das Damen-Aufgebot des DTTB besteht aus Jiaduo Wu, Kristin Silbereisen (beide Kroppach), Sabine Winter (Schwabhausen), Zhenqi Barthel (Binge) und Irene Ivancan (Berlin).