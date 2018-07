Düsseldorf (SID) - Deutschlands Tischtennisstar Timo Boll hat einen neuen Vertrag bei Borussia Düsseldorf in der Tasche, in der Weltrangliste ist die ehemalige Nummer eins unterdessen auf den dritten Rang zurückgefallen. Durch sein inzwischen beendetes Engagement in der chinesischen Super League konnte Boll nicht an den Korea Open (Vorjahr Rang drei) teilnehmen und büßte damit im Ranking Punkte ein. Hinter seinem weiter führenden Landsmann Wang Hao schob sich der Chinese Ma Long durch den Erfolg bei der China Open am deutschen Rivalen vorbei auf Platz zwei.

Dies dürfte Bolls Freude über seinen neuen Drei-Jahres-Vertrag bei seinem Düsseldorfer Bundesliga-Klub aber kaum schmälern. Der 30 Jahre alte Odenwälder unterschrieb bis 2014 beim deutschen Rekordmeister, für den er seit dem 1. Juli 2007 spielt. "Ich fühle mich in Düsseldorf wohl, ein anderer Verein kam für mich nicht in Frage", sagte Boll.