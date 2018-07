Berlin (SID) - Bundestrainer Maik Bullmann sieht die Sportart Ringen in Deutschland derzeit in einer Sackgasse. "Wir können nicht mehr machen, solange wir nicht höhere Trainingsumfänge trainieren und es nicht lukrativere Anreize gibt, sich als Ringer auf die Matte zu stellen", sagte der Bundestrainer im griechisch-römischen Stil der Tageszeitung Die Welt (Mittwochsausgabe).

Bei der WM in Istanbul waren die deutschen Ringer hinter den Erwartungen zurück geblieben. Einzig Frank Stäbler (Musberg/66 kg) im griechisch-römischen Stil erkämpfte dort einen Startplatz für Olympia 2012 in London. "Wir müssen uns in Bescheidenheit üben und froh sein, wenn wir gelegentlich eine Medaille gewinnen. Mit den Strukturen in Deutschland können wir nicht mehr rausholen. Da bleibt uns kaum mehr, als Schadensbegrenzung zu betreiben", sagte Bullmann.

Den Rückstand zur Weltelite erklärt der Olympiasieger von 1992 einerseits mit den "amateurhaften" Trainingsumfängen in Deutschland, andererseits würden viele junge Hoffnungsträger lieber mit dem trainingsintensiven Ringen als Leistungssport aufhören, um sich auf die Beruf zu konzentrieren. Das sei angesichts der finanziellen Aussichten auch nicht überraschend, so Bullmann: "Inzwischen stehen wir mit unserem deutschen Prämiensystem weltweit fast an letzter Stelle. Wie wollen sie damit junge Ringer hinterm Ofen vorlocken?"

Die Spitze des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) plant indes weiter mit sechs bis sieben Olympia-Startplätzen. "Das ist nach wie vor unser Ziel", sagte DRB-Präsident Manfred Werner, der nun auf die Qualifikationsturniere im Frühjahr hofft.