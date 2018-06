Orenburg (SID) - Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov und sein russischer Tischtennis-Klub Fakel Orenburg waren in der Champions League für den Bundesligisten TTC Grenzau eine Nummer zu groß. Orenburg, in der vorigen Saison erst im Finale an Timo Boll und Borussia Düsseldorf gescheitert, gewann das erste Duell in der Gruppe D klar mit 3:0.

Ovtcharov bezwang zunächst Tomas Pavelka 3:1, Wladimir Samsonow hatte beim 3:0 mit Zoltan Fejer-Konnerth keine Probleme, Alexej Smirnow sorgte mit dem 3:0 gegen Adrian Dodean für den Endstand.

Am Freitag starten die drei weiteren deutschen Teams in den Wettbewerb. Düsseldorf beginnt die Mission Titelverteidigung in der Gruppe A gegen Niederösterreich, TTF Ochsenhausen empfängt Lokomotiva Vrsovice Aquecon aus Tschechien und FC Saarbrücken TT gastiert beim fünfmaligen Titelträger Charleroi in Belgien.