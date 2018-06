Bled (Slowenien) (SID) - Der Deutschland-Achter hat den Titel-Hattrick bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Bled perfekt gemacht. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gewann im Finale vor Großbritannien und Olympiasieger Kanada und holte mit seinem 30. Sieg in Serie zum dritten Mal in Folge nach 2009 und 2010 WM-Gold. Insgesamt war es der 11. WM-Titel des Deutschland-Achters und der erste WM-Hattrick seit 20 Jahren. Der Achter hatte sich bereits durch den Finaleinzug für die Olympischen Spiele 2012 in London qualifiziert.

"Diese Goldmedaille ist wertvoller als in den vergangenen beiden Jahren, da es eine vorolympische Saison ist. Diese Mannschaft ist noch stärker als das Team vor 20 Jahren. Das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt", sagte Achter-Erfolgstrainer Ralf Holtmeyer nach dem beeindruckenden Start-Ziel-Sieg bei schwierigen Windbedingungen vor Großbritannien und Olympiasieger Kanada. Der letzte WM-Titel-Hattrick war dem DRV-Paradeboot zwischen 1989 und 1991 gelungen. Der Trainer damals: Ralf Holtmeyer.

Andächtig lauschten sie der Nationalhymne, bevor der elfte WM-Titel des Deutschland-Achters erst richtig realisiert wurde. "Wir haben unglaublich viel Power im Boot. Wir sind zwar kein optimales Rennen gefahren, aber das geht bei diesen Bedingungen auch nicht", erklärte Schlagmann Kristof Wilke (Ratzeburg), der bei den drei Goldfahrten seit 2009 an Bord war: "Mit dieser Leistungsstärke, die wir jetzt haben, würden wir unseren Achter von 2009 mit einer Länge schlagen."

Im slowenischen Bled waren es "nur" eine dreiviertel Länge und gute zwei Sekunden Vorsprung auf die Briten. Das sei schon eine Duftmarke. Gerade mit Blick auf das nächste Jahr, so Wilke.

Der Berliner Steuermann Sauer jubelte bei der Zieldurchfahrt so heftig, dass ihm seine Mütze ins 22 Grad kühle Wasser fiel. Mit seiner eleganten Tauchaktion fischte er sie aber wieder heraus und lobte danach seine acht starken Männer. "Die Jungs haben richtig geackert. Das war eine feine Sache", sagte Sauer und schickte gleich noch eine Kampfansage an die verzweifelte Konkurrenz: "Wir haben einen Vorsprung. Ich hoffe, dass wir den bis Olympia verteidigen können."

Ein Blick in die Ruder-Geschichtsbücher sollte aber eine Warnung sein. Mit den USA und dem Deutschland-Achter Ende der 80er-Jahre gab es schon einmal zwei Großboote, die mit einem Titel-Hattrick im Gepäck zu Sommerspielen reisten. Die Krönung mit dem Olympiasieg blieb aber aus. "Das darf uns nicht passieren", sagte Sauer.