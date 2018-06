Köln (SID) - Die deutschen Leichtathleten gehen bei der WM in Daegu weiter auf Medaillenjagd. Vize-Europameister Matthias de Zordo aus Saarbrücken hat Aussichten auf Edelmetall im Speerwurf. Usain Bolt will unterdessen nach dem verpassten Gold über die 100 m zumindest den Titel über die 200 m erfolgreich verteidigen. Der Weltrekordler ist über die lange Sprintdistanz praktisch konkurrenzlos.

Andrea Petkovic und Tommy Haas gehen bei den US Open in ihre Drittrundenpartien. Petkovic geht angeschlagen in das Match gegen die an Nummer 18 gesetzte Roberta Vinci aus Italien. Haas trifft auf den ebenfalls ungesetzten Juan Monaco. Im direkten Duell mit Monaco steht es 2:1 für den Argentinier. Spielbeginn in Flushing Meadows ist um 17.00 Uhr deutscher Zeit.

Bei der Ruder-WM in Bled hofft die deutsche Flotte nach der Silbermedaille von Freitag auf weiteres Edelmetall. Die größten Chancen besitzt der Männer-Doppelvierer. Auch Marcel Hacker will nach erfolgreicher Olympia-Qualifikaton im Einer-Finale angreifen.