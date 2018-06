Köln (SID) - Bayer 04 Leverkusen tritt zum Auftakt des 5. Spieltags der Bundesliga beim FC Augsburg an. Bei einem Sieg übernimmt die Werkself zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Die Gastgeber wollen dagegen ab 20.30 Uhr ihren ersten Sieg überhaupt in der Eliteklasse einfahren.

In Italien gibt Nationalstürmer Miroslav Klose von Lazio Rom sein Debüt in der Serie A. Nachdem ein Spielerstreik den 1. Spieltag der höchsten Spielklasse verhindert hatte, treten die Hauptstädter ab 20.45 zum verspäteten Saisonauftakt beim AC Mailand, dem Meister der Vorsaison, an.

Bei der EM in Litauen steht die deutsche Nationalmannschaft vor dem zweiten Zwischenrundenspiel mit dem Rücken zur Wand. Bei einer Niederlage im Spiel gegen die Türkei, das um 17.00 Uhr beginnt, verpasst das Team um Starspieler Dirk Nowitzki nicht nur das Viertelfinale, sondern hat auch keine Chance mehr, sich für die Olympischen Spiele 2012 in London zu qualifizieren.

Für Weltmeister Sebastian Vettel und Co. stehen zum Auftakt des Großen Preises von Italien in Monza die ersten beiden Trainingsläufe auf dem Programm. Der 13. Lauf zur Weltmeisterschaft geht am Sonntag über die Bühne.