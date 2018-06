Köln (SID) - FUSSBALL: Zum Abschluss des 6. Spieltags in der Fußball-Bundesliga kommt es ab 17.30 Uhr zum Spitzenspiel zwischen Schalke 04 und Bayern München. Im Mittelpunkt steht dabei die Rückkehr von Nationaltorhüter Manuel Neuer in seine Heimatstadt. Mit einem Sieg könnten die Bayern die Tabellenführung von Werder Bremen zurückerobern. Schon um 15.30 Uhr tritt der in den vergangenen zwei Ligaspielen sieglose deutsche Meister Borussia Dortmund bei Hannover 96 an.

REITEN: Bei der Europameisterschaft der Springreiter greift Carsten-Otto Nagel ab 15.50 Uhr nach dem zweiten deutschen Gold. Der 48-Jährige geht zwei Tage nach der goldenen Aufholjagd im Teamwettbewerb als Führender in die letzten beiden Durchgänge.

MOTORRAD: Im Kampf um den WM-Titel in der Moto2-Klasse steht Stefan Bradl unter Zugzwang. Beim Großen Preis von Aragon in Spanien startet der Kalex-Pilot um 12.15 Uhr nur von Platz vier und damit drei Ränge hinter seinem ärgsten WM-Rivalen Marc Márquez aus Spanien. Márquez hatte mit fünf Siegen in den vergangenen fünf Rennen seinen Rückstand auf Spitzenreiter Bradl auf nur noch 23 Punkte verringert.