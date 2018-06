Köln (SID) - Der deutsche Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf ist in der Champions League erfolgreich in das Unternehmen Titelverteidigung gestartet. Zum Auftakt feierte das Team um den viermaligen Europameister Timo Boll in der Gruppe A ein 3:1 gegen SVS Niederösterreich. Boll gewann seine beiden Spiele.

Auch der FC Saarbrücken TT feierte am ersten Spieltag in der Gruppe C beim fünfmaligen Titelträger Villette Charleroi einen 3:1-Erfolg. Eine 0:3-Niederlage musste dagegen der TTF Ochsenhausen in der Gruppe B beim tschechischen Vertreter Lokomotiva Vrsovice Aquecon hinnehmen.

Düsseldorf gastiert am zweiten Spieltag bei Bogoria Mazowiecki in Polen, Saarbrücken empfängt den französischen Klub Chartres ASTT und Ochsenhausen trifft auf UMMC Jekaterinenburg aus Russland.