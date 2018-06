Magdeburg (SID) - Die Füchse Berlin haben mit dem zweiten Saisonsieg die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga erobert. Der Champions-League-Teilnehmer gewann das vom dritten Spieltag vorgezogene Ost-Derby beim SC Magdeburg mit 29:27 (16:15) und feierte damit saisonübergreifend den fünften Sieg in Folge. Die Magdeburger rutschten nach der ersten Saisonniederlage vom sechsten auf den siebten Rang ab.

In der Bördelandhalle war Sven-Sören Christophersen mit sieben Treffern bester Werfer im Trikot der Gäste aus Berlin, für den SCM traf Andreas Rojewski mit ebenfalls sieben Toren am häufigsten.

Am Mittwoch wird der erste Spieltag zu Ende gespielt, bevor am Wochenende der zweite Spieltag der HBL über die Bühne geht. Die Füchse empfangen im Topspiel am Sonntag den deutschen Meister HSV Hamburg, Magdeburg tritt am Samstag beim TuS N-Lübbecke an.