Breslau (SID) - Box-Weltmeister Witali Klitschko will den polnischen Herausforder Tomasz Adamek in dessen Heimat mit einem taktischen Kniff überlisten. "Ich werde am Samstag eine sehr spezielle Überraschung für einen besonderen Gegner parat haben", sagte der WBC-Champion geheimnisvoll auf einer Pressekonferenz fünf Tage vor dem Kampf am 10. September im neuen Fußballstadion von Breslau.

Der 40-Jährige, der mit einem Kampfrekord von 42 Siegen in 44 Fights (39 durch K.o.) als Favorit in den Ring steigt, warnte jedoch vor seinem Kontrahenten: "Das wird einer der schwierigsten Kämpfe der vergangenen Jahre. Tomasz ist nach meinem Bruder und mir der derzeit beste Schwergewichtsboxer."

Adamek, der schon Weltmeister im Cruiser- und Halbschwergewicht war, hat in seinen 45 Kämpfen bislang erst einmal den Kürzeren gezogen und gilt als sehr schnell. Anders als der Brite David Haye, der vor seiner Niederlage im WM-Fight gegen Witalis Bruder Wladimir Klitschko mit zum Teil geschmacklosen Verbalattacken für Aufsehen gesorgt hatte, schlug Adamek moderate Töne an: "Ich bin perfekt vorbereitet, mein Wille ist überaus stark."

Beide Kämpfer machen in der neuen Arena in Breslau auch Werbung für die Fußball-EM 2012 - als Vertreter der Gastgeberländer Ukraine und Polen. "Es ist fantastisch, dass ein Pole und ein Ukrainer zusammen ein erstes sportliches Highlight im Vorfeld der EURO 2012 setzen können", sagte Klitschko.

Allerdings beschäftigte die politische Situation in seinem Heimatland den Boxer während der Vorbereitung mehr, als ihm lieb war. Klitschko, der vor eineinhalb Jahren die Ukrainische Demokratische Allianz (UDAR) gegründet hatte und im nächsten Jahr mit seiner Partei an den Parlamentswahlen teilnehmen will, schrieb aus Sorge sogar einen offiziellen Brief an Präsident Wiktor Janukowitsch.