Madrid (SID) - Mannschafts-Europameister Marco Kutscher hat beim Großen Preis von Madrid nach zwei Abwürfen im Stechen mit Allerdings NRW nur Platz 15 belegt. Den Sieg in der mit 55.000 Euro dotierten Veranstaltung am Samstag sicherte sich der Niederländer Maikel van der Vleuten, mit dem Team am Vortag unglücklicher EM-Vierter, vor dem Briten Nick Skelton mit dem erst achtjährigen Big Star.

Der Team-Dritte und an zweiter Stelle in der Einzelwertung der Europameisterschaft liegende Skelton hat mit Big Star ein Nachkommen von Meredith Michaels-Beerbaums Erfolgspferd Quick Star, der ein weiterer aussichtsreicher Kandidat für die Olympischen Spiele ist. Platz drei ging an den Franzosen Simon Delestre mit Napoli du Ry.