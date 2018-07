New York (SID) - Rekordchampion New York Yankees hat sich in der Major League Baseball (MLB) als drittes Team vorzeitig für die Play-offs qualifiziert. Der 27-malige World-Series-Sieger sicherte sich das Ticket durch einen 4:2-Sieg gegen die Tampa Bay Rays. Zuvor hatten bereits die Detroit Tigers und die Philadelphia Phillies den Einzug in die K.o.-Runde geschafft.

Die Yankees stehen in der American League dicht vor dem Gewinn der East Division. Nur ein Sieg fehlt dem Traditionsteam noch, um die Staffel zum zwölften Mal in den vergangenen 16 Jahren für sich zu entscheiden. Sollten die Boston Red Sox eine Begegnung verlieren, wären die Yankees auch ohne eigenen Sieg nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen.