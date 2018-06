Bratislava (SID) - Wetterkapriolen haben den Slalom-Kanuten am ersten Tag der Weltmeisterschaften in Bratislava einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Wettbewerbe im Canadier-Zweier der Männer und im Kajak-Einer der Frauen wurden abgebrochen und für Donnerstag neu angesetzt. Die bereits absolvierten Läufe gehen damit nicht in die Wertung ein.

Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) stellt in der slowakischen Hauptstadt mit jeweils drei Booten in allen Disziplinen die größte Mannschaft unter den teilnehmenden 49 Nationen.