Madrid (SID) - Aufatmen im deutschen Springreit-Lager: Alle deutschen Pferde haben in Madrid den Medizincheck bestanden und dürfen ab Mittwoch (14.00/Zeitspringen) bei den Europameisterschaften starten. Bundestrainer Otto Becker zeigte sich auch von den ersten Trainingseindrücken in der spanischen Hauptstadt angetan. "Unsere Pferde sind alle in einer guten Form", sagte Becker.

Einen Tag vor dem ersten Springen wurde auch die Startreihenfolge festgelegt. Ex-Europameister Marco Kutscher (Hörstel) macht demnach mit Cornet Obolenski den Auftakt, es folgen Carsten-Otto Nagel (Wedel) mit Corradina, Janne-Friederike Meyer (Schenefeld) mit Lambrasco und Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Gotha. Insgesamt müssen die Paare in Madrid bis Sonntag fünf Runden absolvieren.