Wien (SID) - Italien hat bei der Volleyball-Europameisterschaft in Österreich und Tschechien als erste Mannschaft das Finale erreicht. Der Weltranglistenvierte schaltete im Halbfinale Titelverteidiger Polen mit 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) aus.

Im Endspiel trifft der dreimalige Welt- und sechsmalige Europameister am Sonntag (18.00 Uhr) erneut in Wien auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Weltranglistenzweiten Russland und dem WM-Dritten Serbien. Das Spiel um Bronze findet ebenfalls am Sonntag (15.00 Uhr) statt.