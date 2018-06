Lausanne (SID) - Der Reitsport-Weltverband FEI hat das Weltcup-Finale 2014 für Springen und Dressur an die französische Stadt Lyon vergeben. Im gleichen Jahr finden in der Normandie die Weltreiterspiele statt. Die Endkämpfe der wichtigsten Hallenrunde in beiden Disziplinen werden vom 16. bis 20. April in Lyon ausgetragen. 2011 wurden die Finals in Leipzig ausgeritten.