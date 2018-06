Nationalspieler Dietrich stirbt bei Flugzeugabsturz

Moskau (dpa) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Robert Dietrich ist bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen. Wie das Zivilschutzministerium in Moskau am Mittwoch bestätigte, gehörte der 25-Jährige zu den Opfern des Unglücks in Jaroslawl. Insgesamt starben mehr als 40 Menschen. Dietrich war zusammen mit seinen Mannschaftskollegen von Lokomotive Jaroslawl auf dem Weg zum ersten Saisonspiel nach Minsk.

Basketball-EM: Litauen schlägt Serbien

Vilnius (dpa) - Gastgeber Litauen hat bei der Basketball-EM sein erstes Zwischenrundenspiel gewonnen. Die Litauer siegten am Mittwochabend vor 11 000 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Siemens Arena von Vilnius gegen Vize-Europameister Serbien mit 100:90 (54:44). Bester Werfer bei den Hausherren war Mantas Kalnietis mit 19 Punkten. Bei den Serben, die in der Vorrunde Deutschland besiegt hatten, kam Nenad Krstic auf 21 Zähler. Zuvor hatte sich Mitfavorit Frankreich gegen Vize-Weltmeister Türkei mit 68:64 (31:27) durchgesetzt. Deutschland hatte gegen Spanien verloren.

US Open: Nadal, Roddick und Murray beschweren sich

New York (dpa) - In einer ungewöhnlichen, gemeinsamen Aktion haben sich die Tennis-Stars Rafael Nadal, Andy Roddick und Andy Murray am Mittwoch beim Oberschiedsrichter der US Open beschwert. Das Trio war am Mittwoch aus seiner Sicht zu früh auf die noch feuchten Plätze in New York geschickt worden und fürchtete Verletzungen. Neuerlicher Regen unterbrach nach nur wenigen Minuten ihre Achtelfinal-Spiele auf unabsehbare Zeit. «Wir Spieler fühlen uns nicht geschützt», klagte Titelverteidiger Nadal im US-Sportsender ESPN 2. Offen blieb, ob Andrea Petkovic und Angelique Kerber noch am Mittwoch ihre Viertelfinal-Partien bestreiten können.

Erste US-Open-Viertelfinals am Mittwoch abgesagt