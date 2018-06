DEL: Schweigeminute nach Dietrich-Tod geplant

Köln (dpa) - Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) hat als Reaktion auf den Tod von Nationalspieler Robert Dietrich beim Flugzeugabsturz in Russland für den Saisonauftakt eine Schweigeminute in allen Stadien angekündigt. Zudem sollen alle Teams am ersten Spieltag mit Trauerflor an den Trikots auflaufen. «Das ist eine Selbstverständlichkeit und wird jetzt mit den Clubs koordiniert. Noch ist nichts entschieden, aber das ist sehr wahrscheinlich», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa.

Dietrich-Tod: Adler Mannheim tief bestützt

Mannheim (dpa) - Nach dem Tod von Eishockey-Nationalspieler Robert Dietrich beim Flugzeugabsturz in Russland ist die Bestürzung bei seinem Ex-Verein Adler Mannheim groß. «Hier trauern alle - von der Geschäftsstelle über die Kabine bis hin zur ganzen Stadt», sagte Adler-Manager Teal Fowler am Donnerstag. «Wir hatten regelmäßigen E-Mail-Kontakt mit ihm», sagte Fowler. «Nicht zuletzt, weil wir gehofft haben, er würde irgendwann wieder das Adler-Trikot tragen.»

Eishockey-Bund geschockt über Dietrichs Tod

München (dpa) - Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) befindet sich auch am Tag nach der Flugzeugkatastrophe in Russland und dem Tod von Nationalspieler Robert Dietrich im Schockzustand. «Das ist nicht nur für das deutsche Eishockey ein ganz schwerer Schlag. Es waren ja insgesamt neun Nationen betroffen. Für uns steht zur Zeit die menschliche Tragödie im Vordergrund, angesichts von 43 betroffenen Familien», sagte DEB-Präsident Uwe Harnos der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag.

