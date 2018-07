Eilat (SID) - Nach dem goldenen Auftakt über zehn Kilometer hat Rekordweltmeister Thomas Lurz bei der Freiwasser-EM im israelischen Eilat seine 26. internationale Medaille verpasst, dafür sprang sein Trainingspartner Jan Wolfgarten in die Bresche. Der 29-Jährige fischte nach fünf Kilometern Silber aus dem Roten Meer - nur 4,1 Sekunden hinter dem neuen Europameister Simone Ercoli aus Italien.

Lurz wurde auf seiner Lieblingsstrecke mit 1:00,4 Minuten Rückstand Sechster. Bei den Weltmeisterschaften in Shanghai vor sieben Wochen hatte der 31-Jährige über die fünf Kilometer noch seinen siebten WM-Titel in Folge gewonnen. In China waren die beiden Würzburger gemeinsam mit Isabelle Härle zu Bronze im Teamwettbewerb geschwommen.

Wolfgarten, vor zwei Jahren Kurzbahn-Europameister über 1500 m, holte die vierte Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in Eilat. Neben Lurz hatte die Mainzerin Nadine Reichert Bronze über zehn Kilometer gewonnen. Zudem war das Nachwuchs-Trio Svenja Zihsler (Nördlingen), Rob Muffels und Hendrik Rijkens (beide Elmshorn) im Teamrennen über fünf Kilometer völlig überraschend auf Platz zwei geschwommen.

Zum Abschluss am Sonntag (ab 6.00 Uhr MESZ) gehen über 25 Kilometer Ines Hahn (Hohenbrunn-Riemerling) sowie Benjamin Konschak (Karlsruhe) und Sergej Bauer (Wiesbaden) an den Start.