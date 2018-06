Berlin (SID) - Sieben Wochen nach ihrer plötzlichen Abreise von der für sie enttäuschenden Schwimm-WM in Shanghai stellt sich Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen erstmals der Öffentlichkeit. Die 27-Jährige kündigte für den 16. September (18.00 Uhr) eine Pressekonferenz im Olympiastützpunkt Berlin an, bei der sie über ihr schwaches Abschneiden und über die vorzeitige Heimkehr sprechen will.

Ein Rücktritt der Weltrekordlerin scheint ausgeschlossen. Zuletzt hatte Lutz Buschkow, Leistungssportdirektor im Deutschen Schwimm-Verband (DSV), erklärt: "So, wie ich sie beim Lehrgang in Kienbaum gesehen habe, weiß ich, dass sie ein klares Ziel hat - und das ist Olympia 2012."