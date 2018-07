Inhalt Seite 1 — Kritik an deutsch-schweizerischem Steuerabkommen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Kritiker sprechen von «Ablasshandel» und einer «Ohrfeige für den ehrlichen Steuerzahler». Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will dennoch an dem Steuerabkommen mit der Schweiz nicht mehr rütteln. Die Regelungen könnten am Ende aber am Länderwiderstand im Bundesrat scheitern.

Das schwarz-gelbe Kabinett billigte trotz Widerstands aus den Bundesländern das umstrittene Abkommen. Das verlautete aus Regierungskreisen. Das Abkommen regelt die nachträgliche Besteuerung von Milliarden-Schwarzgeldern deutscher Steuerbetrüger bei Schweizer Banken. Auch die künftige Ertragsbesteuerung wird festgelegt.

Das Abkommen soll am späten Nachmittag in Berlin von Finanzminister Schäuble und seiner Schweizer Amtskollegin Eveline Widmer-Schlumpf unterzeichnet werden. SPD und Grüne wollen das Steuerabkommen über den Bundesrat allerdings wieder kippen. In der Länderkammer hat Schwarz-Gelb keine Mehrheit.

Auch der Bundestag muss zustimmen. Die Opposition und Steuerexperten sprechen mit Blick auf die anonyme und einmalige Nachbesteuerung von Milliarden-Altvermögen von einem «Ablasshandel» und einer «Ohrfeige für alle ehrlichen Steuerzahler». Schäuble will trotz massiver Kritik nicht nachverhandeln. Er ist zuversichtlich, dass Bundestag und Bundesrat das Abkommen ratifizieren werden.

Belastbare Angaben über die Schwarzgeldguthaben gibt es nicht. Schätzungen zufolge sollen deutsche Anleger zwischen 130 Milliarden und 180 Milliarden Euro illegal in das Alpenland geschleust haben. Teils ist von bis zu 280 Milliarden Euro die Rede. Von den nun erhofften Einnahmen erhält der Bund weniger als die Hälfte, der Rest geht an Länder und Kommunen. Der deutsche Fiskus hatte bisher kaum Möglichkeiten, Steuerbetrüger zu belangen. Die Schweiz wiederum pocht auf das Bankgeheimnis.

Das Abkommen soll am 1. Januar 2013 in Kraft treten. Es verpflichtet Schweizer Banken, auf Vermögen noch nicht entdeckter deutscher Bankkunden einmalig eine Pauschalsteuer zwischen 19 und 34 Prozent an den deutschen Fiskus zu überweisen. Steuerbetrüger hätten damit ihr beiseitegeschafftes Geld anonym legalisiert. Sie können mit Straffreiheit rechnen. Das Bankgeheimnis bleibt gewahrt. Schweizer Behörden müssen im Verdachtsfall aber Auskunft geben.

«Als Zeichen des guten Willens zur Umsetzung des Abkommens» verpflichten sich Schweizer Banken nach früheren Angaben, eine Vorauszahlung von zwei Milliarden Schweizer Franken (aktuell rund 1,64 Milliarden Euro) an Deutschland zu leisten. Die Vorauszahlung wird mit den Einmalzahlungen aus der Nachversteuerung verrechnet.