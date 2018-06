New York (dpa) - Angelique Kerber hat das Endspiel bei den US Open der Tennisprofis in New York verpasst. Die Kielerin verlor im Halbfinale 3:6, 6:2, 2:6 gegen Samantha Stosur.

Die Australierin trifft entweder auf die Amerikanerin Serena Williams oder die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark. Für Stosur ist es das zweite Grand-Slam-Finale nach dem verlorenen Endspiel bei den French Open 2010. Kerber wäre bei einem Sieg als erste Deutsche seit Steffi Graf 1999 in Wimbledon in das Finale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Graf war auch bei den US Open 1996 bisher letzte deutsche Finalistin.