New York (dpa) - Die Australierin Samantha Stosur ist nach einem Sieg über Lokalmatadorin Serena Williams zum ersten Mal US-Open-Siegerin der Tennisprofis. Die Weltranglisten-Zehnte gewann im Endspiel 6:2, 6:3. Williams verpasste damit ihren vierten Triumph in New York und ihren insgesamt 14. Grand-Slam-Einzeltitel. Stosur bekam für den größten Erfolg ihrer Karriere 1,8 Millionen Dollar Preisgeld. Die 27-Jährige bestritt ihr zweites Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier, nachdem sie im Vorjahr das Finale der French Open verloren hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.