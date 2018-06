New York (SID) - Mona Barthel ist in der zweiten Runde der US Open in New York ausgeschieden. Die 21-Jährige aus Bad Seegeberg verlor mit 4:6, 5:7 gegen die Südafrikanerin Chanelle Scheepers. In ihrem Auftaktmatch hatte die Weltranglisten-99. Barthel durch ihren Erfolg gegen die an Position 32 gesetzte Maria Jose Martinez Sanchez (Spanien) für eine Überrschung gesorgt.

Damit sind beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres noch sechs deutsche Tennisprofis im Rennen, sieben hatten bereits die Segel streichen müssen.