Bangkok (SID) - Die deutsche Tennis-Auswahl hat bei der Auslosung des Davis Cup 2012 in Bangkok den erschwartet schweren Gegner zugelost bekommen. In der ersten Runde trifft das Team von DTB-Trainer Patrik Kühnen auf Argentinien. Die Begegnung gegen den diesjährigen Finalisten findet vom 10. bis 12. Februar in Deutschland statt.

Sollte Deutschland gegen Argentinien gewinnen, würde das DTB-Team in der zweiten Runde auf den Sieger der Partie zwischen Japan und Kroatien treffen.

Die weiteren Partien der ersten Runde: Spanien - Kasachstan, Russland - Österreich, Frankreich - Kanada, USA - Schweiz, Italien - Tschechien und Schweden - Serbien.