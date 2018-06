Cordoba/Belgrad (dpa) - Die spanischen Tennis-Herren stehen kurz vor dem Einzug ins Finale des Davis Cups. Die Iberer führen im Halbfinale gegen Vorjahresfinalist Frankreich nach den ersten beiden Einzeln mit 2:0 und brauchen damit nur noch einen Sieg, um das Endspiel zu erreichen.

Sowohl der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal beim 6:3, 6:0, 6:1 gegen Richard Gasquet als auch David Ferrer beim 6:1, 6:4, 6:1 gegen Gilles Simon hatten bei ihren Partien in Cordoba keine Mühe.

Vor allem Nadal zeigte nur vier Tage nach seiner Finalniederlage bei den US Open eine starke Leistung. «Ich habe gut aufgeschlagen, vor allem in den ersten beiden Sätzen. Das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben», sagte Nadal nach seiner Sandplatz-Demonstration. Wenig später versetzte Ferrer die Fans in Cordoba endgültig in Partylaune. Die Nummer fünf der Welt benötigte gerade einmal 2:08 Stunden, um Simon in die Schranken zu weisen.

Während Nadal den Strapazen der vergangenen Tage trotzte, gönnte sich Novak Djokovic eine Pause. Der Weltranglisten-Erste, der Nadal am Montag im Finale von New York in vier Sätzen niedergerungen hatte, verzichtete am ersten Tag des zweiten Halbfinales zwischen Titelverteidiger Serbien und Argentinien auf einen Einsatz. Offiziell pausierte der dreifache Grand-Slam-Turnier-Sieger dieses Jahres wegen einer Rückenverletzung. Für ihn bestreitet Viktor Troicki in Belgrad das erste Einzel gegen den Argentinier David Nalbandian.