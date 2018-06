New York (SID) - Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat zum ersten Mal die US Open gewonnen. Der Serbe setzte sich nach 4:10 Stunden gegen Rafael Nadal aus Spanien 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 durch und revanchierte sich für die Finalniederlage im vergangenen Jahr. Djokovic feierte in New York seinen dritten Grand-Slam-Titel des Jahres. Der 24-Jährige hatte zuvor bei den Australian Open und in Wimbledon triumphiert.