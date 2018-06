Moskau (SID) - Mit der Weltranglistenvierten Wera Swonarewa als Nummer eins bestreiten die russischen Tennis-Damen das Fed-Cup-Finale am 5./6. November in Moskau gegen Tschechien. Das gab Teamkapitän Schamil Tarpischtschew am Donnerstag bekannt. Zudem wurden Anastassia Pawljutschenkowa, Swetlana Kusnezowa und Jeketarina Makarowa nominiert.

Das ist das Quartett, das im Halbfinale Titelverteidiger Italien mit 5:0 ausgeschaltet hatte. "Sie haben gezeigt, dass sie miteinander spielen und sich gegenseitig helfen wollen", sagte Tapischtschew.

Tschechien, am 4./5. Februar deutscher Gegner in der ersten Runde der Weltgruppe, hofft in der russischen Metropole vor allem auf Wimbledonsiegerin Petra Kvitova. Im Halbfinale hatten die Tschechinnen in Belgien mit 3:2 gewonnen.