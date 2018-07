New York (SID) - Grand-Slam-Rekordgewinner Roger Federer ist bei den US Open in New York als zweiter Spieler nach dem topgesetzten Novak Djokovic ins Halbfinale eingezogen. Der an Position drei gesetzte Schweizer bezwang den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga in 1:53 Stunden mit 6:4, 6:3, 6:3. Zuletzt hatte der 30-jährige Federer zweimal in Folge gegen den Weltranglistenelften Tsonga verloren.

Damit kommt es im Semifinale am Samstag zum Duell zwischen Federer und dem serbischen Wimbledonsieger Djokovic, der in seinem Viertelfinale von der Aufgabe seines Landsmanns Janko Tipsarevic profitierte. Dieser konnte beim Stand von 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 6:0, 3:0 für Djokovic wegen einer Oberschenkelverletzung nicht mehr weiterspielen.

Für den fünfmaligen US-Open-Gewinner Federer war es der 228. Einzelsieg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. In dieser Statistik hat der frühere Weltranglistenerste nur noch Jimmy Connors (USA/233) vor sich.