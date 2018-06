New York (dpa) - Angelique Kerber steht als erste deutsche Tennisspielerin seit elf Jahren im Viertelfinale der US Open. Die Kielerin gewann in New York 6:4, 6:3 gegen Monica Niculescu aus Rumänien.

Nächste Gegnerin ist entweder Peng Shuai aus China oder die Italienerin Flavia Pennetta. Als bislang letzte Deutsche hatte Anke Huber 1999 und 2000 unter den letzten Acht von Flushing Meadows gestanden.