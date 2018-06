New York (dpa) - Angelique Kerber steht als erste deutsche Tennisspielerin seit elf Jahren im Viertelfinale der US Open. Die Kielerin gewann in New York 6:4, 6:3 gegen Monica Niculescu aus Rumänien. Nächste Gegnerin ist entweder Peng Shuai aus China oder die Italienerin Flavia Pennetta. In der kommenden Nacht hat noch Sabine Lisicki die Chance auf das Weiterkommen, morgen dann auch Andrea Petkovic.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.