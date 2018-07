New York (dpa) - Angelique Kerber hat zum ersten Mal in ihrer Tennis-Karriere das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht und steht als erste Deutsche bei den US Open unter den letzten 16.

Die Kielerin gewann in New York 6:3, 6:1 gegen Alla Kudrjawzewa aus Russland und überstand erstmals die dritte Runde bei einem der vier weltweit größten Turniere. 2010 hatte Kerber dies bei den Australian Open und in Wimbledon noch verpasst.

Nächste Gegnerin ist die Rumänin Monica Niculescu, derzeit die Nummer 68 der Weltrangliste. Kerber ist an Rang 92 notiert und geht auch ins Achtelfinale nicht ohne Chancen. Den bisher einzigen Vergleich verlor sie vor drei Jahren knapp gegen Niculescu.

Nach einem 1:3-Rückstand im ersten Satz glich Kerber gegen Kudrjawzewa zunächst aus und hatte dann Glück: Bei Breakball gegen sich profitierte die 23-Jährige von einer falschen Linienrichterentscheidung. Kudrjawzewa hatte den Spielgewinn zum 4:3 schon abgehakt, musste den Punkt aber wiederholen. Wenig später holte sich Kerber mit einem gefühlvollen Rückhand-Stoppball den Satz gegen die 77. der Weltrangliste.

Die Linkshänderin ging im zweiten Durchgang der von vielen Grundlinienduellen geprägten Partie sofort 3:0 in Führung. Mit einem Doppelfehler schenkte die nun völlig aus dem Rhythmus gekommene Kudrjawzewa ihr dabei das zweite Break. Mit einem Lob beendete Kerber nach 72 Minuten schließlich die Partie.