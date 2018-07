New York (dpa) - Florian Mayer ist wie Tommy Haas in die dritte Runde bei den US Open der Tennisprofis eingezogen. Der Bayreuther gewann in New York 6:2, 7:5, 6:2 gegen Qualifikant Jean-René Lisnard aus Monaco. Nächster Gegner ist der an Nummer fünf gesetzte Spanier David Ferrer. Ursprünglich waren sieben deutsche Herren am Start. Von den einst sechs deutschen Damen stehen Sabine Lisicki und Angelique Kerber im Achtelfinale, Andrea Petkovic kann heute folgen.

