London (SID) - Der britische Tennis-Profi Andy Murray will einen Streik der besten Spieler der Welt nicht mehr ausschließen. "Es ist eine Möglichkeit. Ich habe mit einigen Spielern gesprochen. Die haben keine Angst davor, zu streiken", sagte Murray. Damit unterstützt der 24-Jährige die harsche Kritik des spanischen French-Open-Siegers Rafael Nadal, der sich bei den US Open und am Wochenende beim Davis Cup lautstark über den zu engen Zeitplan der ATP-Tour beschwert hatte.

"Wir möchten einige kleine Dinge ändern. Zwei oder drei Wochen Pause im Jahr, ein paar Turniere weniger", sagte Murray: "Im Moment dauert es einfach zu lange, die Dinge zu ändern."