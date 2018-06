New York (dpa) - Titelverteidiger Rafael Nadal und der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic bestreiten wie im Vorjahr das Finale der US Open. Nadal gewann in New York das zweite Halbfinale gegen den Schotten Andy Murray 6:4, 6:2, 3:6, 6:2. Zuvor setzte sich Djokovic nach 0:2-Satzrückstand und zwei abgewehrten Matchbällen noch gegen Roger Federer durch. Der Serbe siegte 6:7 (7:9), 4:6, 6:3, 6:2, 7:5 und hat damit die Chance auf seinen dritten Grand-Slam-Titel dieser Saison nach den Triumphen in Australien und Wimbledon. Nadal gewann 2011 schon die French Open.

