New York (dpa) - Andrea Petkovic trifft im Viertelfinale der US Open auf die Tennis-Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki. Die Dänin drehte ein schon verloren scheinendes Match gegen die Russin Swetlana Kusnezowa und gewann 6:7, 6:8, 7:5, 6:1. Kusnezowa, die 2004 in New York den Titel holte, lag im zweiten Satz bereits mit 4:1 vorn. Bei den Herren zog nach den Serben Novak Djokovic und Janko Tipsarevic auch der Franzose Jo-Wilfried Tsonga ins Viertelfinale ein.

